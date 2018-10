جامعة بنغازي.. 50 عاماً من المثابرة والعطاء

تتقدم أسرة «عين ليبيا» لها بأحر التهاني إلى كافة الموظفين وهيئة التدريس والطلبة والإدارات بجامعة بنغازي، وذلك بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس هذه جامعة بنغازي العريقة.

وأسست جامعة بنغازي في الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1955م باسم الجامعة الليبية وكانت كلية الآداب والتربية النواة الأولى لهذه الجامعة العريقة والتي احتوت آنذاك 31 طالبا و6 أعضاء هيئة تدريس وكان موقعها السابق داخل مدينة بنغازي.

وفي عـام 1973 انتقلـت الجامعة إلى مقرها الحالي المدينة الجامعية في ضاحية قاريونس وفي عام 1976 تغير اسمها إلى جامعة قاريونس.

تضم الجامعة الان العديد من الكليات والمراكز الاستشارية والبحثية والخدمية وبلغت مساحتها الإجمالية حوالي 530 هكتارا ويدرس بالجامعة الآن أكثر من سبعين ألف طالبا وطالبة وبلغ عــدد أعضاء هيئة التدريس قرابة الألفين أما الموظفون فعددهم يزيد عن الخمسة آلاف موظف وموظفة.

وبعد ثورة السابع عشر من فبراير وبناءً على قرار مجلس إدارة الجامعة استعادت الجامعة اسمها الأصيل “بنغازي” في انطلاقة جديدة نحو أفاق الرقي والتقدم.

