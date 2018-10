الوطنية للنفط تبحث مع شركة «شلمبرجير» استئناف عمليات الاستكشاف بليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن مع “بال كبسجارد”، رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي لشركة “شلمبرجير”، وذلك على هامش مؤتمر النفط والمال.

وبحسب الوطنية للنفط، فإن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل تدريب المهندسين والتقنيين بقطاع النفط وتعزيز قدراتهم،و آليات استئناف عدّة شركات عالمية لعمليات الاستكشاف في ليبيا.

واقترح الجانبان، خلال إجتماعهما الذي حضره العماري محمد، عضو مجلس الادارة، وزياد بن حماد، المدير الاقليمي للشركة في شمال افريقيا ، وخالد المغربل، نائب المدير التنفيذي في نصف الكرة الشرقي. آلية انشاء مركز تقني بكل من بنغازي وطرابلس على غرار مراكز الشركة بالشرق الأوسط.

من جانبه قدّم صنع الله، عرضا تفصيليا عن برامج العمل التي تعتزم المؤسسة تنفيذها العام القادم، بما في ذلك أنشطة الحفر واستكمال عمليات الاستكشاف وأشغال تطوير وصيانة الآبار.

وأعرب صنع الله عن شكره لشركة شلمبرجير على تعاونها المستمر مع المؤسسة، مشيدا بإنجازاتها التقنية وبتعاونها مع مهندسي القطاع في الحقول التابعة لكل من شركة الخليج العربي ومليته للنفط والغاز.

