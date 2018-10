بلدية بنغازي تنفي ما يشاع من أعمال هدم مبنى ثقافي

لوحظ تداول صورة عبر صفحات التواصل الاجتماعى للأعمال هدم نسبت لمبنى مركز أبحاث الكتاب الأخضر سابقا والتابع لهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني الواقع بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة سيدي حسين. عليه فإن بلدية بنغازي تنفي أصدارها تعليمات بشأن تنفيذ أي أعمال بخصوص هذا المبنى. وتؤكد بأن الصورة المتداولة هي لمبنى مماثل فى التصميم الهندسي للمبنى فى مدينة أخرى.

وتشدد على حرصها التام بالمحافظة على أملاك الدولة ولن تسمح بالعبث أو المساس بها.

