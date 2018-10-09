عيسى عبدالمجيد: تعيين العيساوي مستفز

أكد رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد، أن الرئاسي وقع بخطأ كبير بسبب التعيينات الأخيرة التي أجراها في حكومة الوفاق.

وقال عبدالمجيد، في مُداخلة مع برنامج “البلاد” على قناة “218 نيوز”، الثلاثاء، إن تعيين الرئاسي لعلي العيساوي وزيرا للتجارة والصناعة، وهو متهم في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، يعتبر استفزاز للمنطقة الشرقية بالكامل وليس قبائل العبيدات فقط.

وأشار عبدالمجيد إلى أن السراج لم يستشر النواب في التعيينات، مبينا أنه يتخذ القرارات بعد أخذ رأي مستشاريه فقط، وهذا خطأ كبير.

وأضاف قائلا: حتى المجتمع الدولي غير مطلع على ما يحدث في ليبيا ولا يعلم شيئا عن تعيينات الرئاسي، متهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالسعي لتقسيم ليبيا بحال أصر على تعنته.

وقال رئيس الكونغرس التباوي إن السراج يخشى من اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة، لكنه أكد أن الأخيرين سيتفقان على مصالحهم فقط.

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