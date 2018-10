وزير العمل والتأهيل يبحث إستراتيجية تفعيل التدريب المهني في ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين ، اليوم الثلاثاء، بالمركز الليبي الكوري،عدد من الخبراء و مؤسسي التدريب والتكوين المهني في ليبيا، وذلك بحضور مستشار الوزير، ومسؤول التدريب المهني بالوزارة ، وأمين سر شؤون الديوان .

وبحسب المكتب الإعلامى للوزارة، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “الفيس بوك”، فإن اللقاء تضمن وضع خطة إستراتيجية لتفعيل التكوين والتدريب المهني في ليبيا وإحياءه من جديد، وكذلك استعراض تلك المباحثات مع جهات دولية ومحلية

من جانبه، أكد الأمين ، على أن الهدف من الاجتماع هو تأسيس بيت الخبرة في مجال التكوين والتدريب المهني للمضي به قدما في ليبيا.

واتفق المجتمعون،في ختام اجتماعهم على تشكيل فرق عمل من الخبراء لوضع تصوّر عام للبرامج التدريبية المهنية بالاضافة إلى وضع خطة استراتيجية يتم تنفيذها من خلال إدارة التدريب والتكوين المهني بوزارة العمل .

