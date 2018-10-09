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اللجنة الأولمبية تحذر من العبث بأعصاب الليبيين

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

وجه جمال الزروق، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، تحذيرا لرئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري، مما وصفه «العبث بأعصاب الليبيين»، وذلك بعد هروب المدير الفني للمنتخب الوطني لطرة القدم الجزائري عادل عمروش في هذا التوقيت الحساس.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على النسور في 13 أكتوبر الجاري في مباراة الذهاب للجولة الثالثة، قبل أن يستضيف نيجيريا في مباراة العودة للجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه في تونس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كان 2019.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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