اللجنة الأولمبية تحذر من العبث بأعصاب الليبيين

المتوسط:

وجه جمال الزروق، رئيس اللجنة الأولمبية الليبية، تحذيرا لرئيس اتحاد كرة القدم جمال الجعفري، مما وصفه «العبث بأعصاب الليبيين»، وذلك بعد هروب المدير الفني للمنتخب الوطني لطرة القدم الجزائري عادل عمروش في هذا التوقيت الحساس.

ويحل المنتخب الوطني ضيفا على النسور في 13 أكتوبر الجاري في مباراة الذهاب للجولة الثالثة، قبل أن يستضيف نيجيريا في مباراة العودة للجولة الرابعة يوم 16 من الشهر نفسه في تونس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى كان 2019.

