الجمالي: إيطاليا لن تُفرّط بمصالحها في ليبيا

قال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، إن كل اللقاءات التي تعقد بشأن ليبيا تعد إيجابية كونها تعطي فرصة لليبيين الذين لم يستطيعوا اللقاء داخل ليبيا.

وأعرب الجمالي، خلال لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الثلاثاء، عن أمله في أن تلتقي كل الأطراف الليبية داخل بلدها لأن الحل في النهاية لن يكون إلا بيدهم.

وحول مؤتمر باليرمو، أكد الجمالي أن إيطاليا لديها دور كبير تجاه منطقة جنوب المتوسط لارتباط علاقاتها بها منذ آلاف السنين، وليبيا تعد امتدادا استراتيجيا واقتصاديا وجغرافيا لإيطاليا وكل ما يحدث في ليبيا له تأثيرات مباشرة على ليبيا كالهجرة غير القانونية.

وأوضح أن إيطاليا تُخفي مصالحها الخاصة تجاه البلاد الغنية بالثروات الطبيعية وهذا لا يمكن لروما أن تفرط فيه، معززا قوله في تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية حول أولوية بلادها في التعامل مع الملف الليبي .

وبشأن التنافس الإيطالي الفرنسي حول ليبيا، بين الجمالي أن هذا الأمر لم يعد خافيا على أحد مع التماس بوادر بدأت تقرب بين البلدين مع بقاء التنافس في المصالح تجاه ليبيا، مشددا على أن ليبيا يجب أن تستفيد من مؤتمر باليرمو الخاص بشأن الأزمة الليبية .

وبشأن الاجتماع الثلاثي لدول جوار الليبي الذي سيعقد في القاهرة نهاية الشهر الجاري، أكد الجمالي أن هذا الاجتماع يأتي للتنسيق بين مصر والجزائر وتونس قبيل اجتماع باليرمو لتسجيل موقف بينها تجاه ليبيا كون هذه الدول قريبة منها ونظرة الدول الغربية تختلف عن نظرة دول الجوار الليبي.

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