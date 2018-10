معيتيق يستعرض مراحل الإعداد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، أن هناك 35 نقطة من برنامج الإصلاح الإقتصادي بحاجة إلى أكثر من عام ونصف العام لتطبيقها، ومن ثم البدء في النقاط الأربعة الأولى منها المتعلقة بسعر الصرف ودعم المحروقات ومشاريع التنمية ودخول القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية، ودعم المصارف التجارية التي ستكون ضامنة للقروض.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة الإصلاح الاقتصادي تحت شعار” الإصلاحات الاقتصادية بين التطلعات والتحديات”،اليوم الثلاثاء والتي عقدت بفندق “كورنثيا” في العاصمة طرابلس، بحضور كل من مدير إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد “موسى الزوبيك”، والباحث الاقتصادي” مدحت الغدامسي”، والممثل عن اتحاد الصناعة والتجارة” رشيد صوان” ونخبة من رجال الأعمال والخبراء المختصين في المجال الاقتصادي وأساتذة الاقتصاد والإعلام في الجامعات الليبية وعدد من الصحفيين.

واستعرض معيتيق، خلال الندوة، مراحل الإعداد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت من العام الماضي، والاجتماعات التي عقدت في الداخل والخارج، من اجتماع لندن مروراً بروما وتونس.

وأعرب معيتيق، عن ارتياحه لنتائج الإصلاحات الاقتصادية بفتح اعتمادات لأحد المصارف التجارية من مجموع خمسة مصارف، وذلك بقيمة (500 مليون دينار) خلال أسبوع وتوريد أكثر من ( 500 مليون دينار نقدي)، مؤكداً أن هذه القيمة هي لمصرف واحد.

وأشار معيتيق، إلى ضرورة وضع آلية على المصارف التجارية لكي تقوم بعملها على أكمل وجه وفي هذا الإطار ستكون هناك لجنة تضم المجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي، ومكتب النائب العام لمتابعة تنفيذ الإصلاحات بالشكل المطلوب، وتنفيذ ما يصدر عن المصرف المركزي لضمان سرعة التنفيذ.

من جانبه أكد مدير إدارة التخطيط بوزارة الاقتصاد، أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في برنامج الإصلاحات الاقتصادية تهدف لإنعاش الاقتصاد الليبي، ورفع المعاناة على المواطن في كل المجالات بداية من رفع سعر الصرف، ودعم القطاع الخاص، وانعاشه متمثل في المشروعات الصغرى والمتوسطة، لتحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

