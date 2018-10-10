شوبار: إيطاليا تسعى لتكوين نفوذ بالحكومة الليبية

قال المهتم بالشأن العام محمد شوبار، إن مؤتمر باليرمو المخصص للأزمة ليس الأول ولن يكون الأخير.

وأضاف شوبار، خلال لقاء مع برنامج “Live” على قناة “218 نيوز”، الثلاثاء، أن المؤتمر يأتي بعد إخفاق للمجموعة الدولية حول تطبيق الاتفاق السياسي وتفشي الإرهاب وظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأوضح أن تدخلات خارجية لعدة دول تسببت في زيادة الأزمة الليبية خاصة تلك التي تدعم الجماعات المسلحة، إضافة إلى الجمود السياسي الحاصل في الحالة الليبية والانقسام بين الأطراف وهو ما دعا إلى إقامة مثل هكذا مؤتمرات .

وأشار شوبار إلى أن إيطاليا تسعى لتكوين نفوذ داخل الحكومة الليبية والهدف أن يكون لها الحظ الأوفر في العقود خاصة تلك المتعلقة بالغاز والمتعلقة باستيراد السلع الأساسية للدولة الليبية.

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