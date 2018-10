رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني يجتمع مع رئيس ديوان المحاسبة

اجتمع رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني “عادل زنداح” مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” صباح اليوم الاثنين 8/10/2018 وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بمنتسيبي الهيئة.



حضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية “طارق البي” ومدير إدارة الكليات التقنية “على السائح” ومدير إدارة المعاهد التقنية العليا “بلقاسم الجربي” ومدير إدارة المعاهد الفنية المتوسطة “صلاح سلامة” كما حضر الاجتماع “م. رضا قرقاب” مدير الإدارة العامة لفحص حسابات الهيئات والمؤسسات بديوان المحاسبة.



تناول المجتمعون الصعوبات والمختنقات والالتزامات خاصة المتعلقة بالمرتبات ومكافأت أعضاء هيئة التدريس بالإضافة للمشاريع المتوقفه التي من شأنها تطوير مؤسسات التعليم التقني والفني.



كما تم عرض بعض القضايا التي تواجه الهيئة كالإفراج عن قرارات التعاقد للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والمدرسين والمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة ومراعاة المخصصات المالية للهيئة لما للتعليم التقني والفني من خصوصية.



ومن جهته أبدأ “شكشك” رئيس ديوان المحاسبة تفهمه لكل الملاحظات والآراء المطروحة وطمأن المجتمعون بالوقوف وتذليل الصعاب أمام التعليم التقني والفني كانت إجرائية أو فنية أ ومالية وستكون مؤسسات التعليم التقني والفني من أولى اهتمامات الديوان مؤكدا على ثقته في مؤسسات التعليم التقني والفني لما يبذلونه من جهد وعمل من أجل تطوير وتجويد التعليم التقني والفني.

