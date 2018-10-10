مسؤول روسي يرد على مزاعم حول "تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة"

موسكو — سبوتنيك. وقال كرامارينكو لوكالة “سبوتنيك”: “إنها [المزاعم] جزء من حملة مدبرة تستهدف القوات المسلحة الروسية، كما أن الاستخبارات العسكرية الروسية هي جزء من هيئة الأركان العامة فهي الجيش، كل هذا “الكيمياء”، بدءا بالحادث المزيف التي نفذته “الخوذ البيضاء” في سوريا، وقضية سكريبال، لديه توجه الحرب المضادة، وأنها ضد الجيش الروسي”.

وأشار الخبير، الذي شغل منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بريطانيا في الفترة ما بين 2011-2017، إلى أنه بالطبع، لا يمكن أن يقبل الأنغلوسكسونيين، أعني البريطانيين والأمريكيين، ونخبهم… أنهم يواجهون حقيقة أننا قادرون بذكاء استعرض القوة العسكرية، أي بإظهار الاعتدال وإجراء عمل دبلوماسي متعدد الأوجه في نفس الوقت مع جميع اللاعبين.

ونقلت صحيفة “صن” عن مصدر حكومي رفيع، أن الاستخبارات البريطانية أبلغت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بأن بوتين “يريد تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة” واستخدام قواته هناك للتأثير على الغرب، مشيرة الى ان الهدف الرئيسي لموسكو هو، السيطرة على أكبر طريق للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وزعمت الصحيفة أن العشرات من ضباط المخابرات العسكرية الروسية، ومن قواتها الخاصة موجودون بالفعل في شرق ليبيا، حيث وصلوا في الأصل إلى هناك للتدريب والحفاظ على قناة اتصال.