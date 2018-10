رئيس الكونغرس التباوي: تعيين «العيساوي» قرارا استفزازيا للمنطقة الشرقية

أكد رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبدالمجيد،أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، وقع بخطأ فادح عند إقراره التعديلات الوزارية.

وأفاد عبد المجيد،في تصريحات مرئية،أمس الثلاثاء، بأن الخطأ يتمثل في كونه اتخذ القرار بعد استشاره مستشاريه فحسب،مضيفا بأنه لم يقم باستشارة مجلس النواب، كما أن المجتمع الدولي لم يكن على علم بتلك التغييرات.

وأكد عبد المجيد، أن قرار الرئاسي بتعيين علي العيساوي وزيرا للتجارة والصناعة، وهو متهم في اغتيال اللواء عبدالفتاح يونس، يعتبر استفزاز للمنطقة الشرقية بالكامل وليس قبائل العبيدات فقط.

وقال رئيس الكونغرس التباوي،إن السراج يخشى من اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا بأن المجلسين سيتفقان على مصالحهم فقط.

