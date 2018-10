“الدباشي”: مساعي أممية ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﻔﺮﻱ ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭًا ﻟـ”ﺳﻼﻣﺔ”

المتوسط:

أكد مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أن بعد الدﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ بمجلس ﺍلأﻣﻦ ﻭﺍأﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ يسعوا ﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﺟﻴﻔﺮﻱ ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭًا لـﻏﺴﺎﻥ ﺳﻼﻣﺔ مسئوﻝ ﻋﻦ اﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

وأوضح “الدباشي”، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن “ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ” ﻛﺎﻥ إﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻛﻴﻞ ﺍلأمين ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺜﺔ ﺍلأﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﻴﻦ للأﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

وأضاف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة، أنه ﻗﺪ ﻧﺠﺢ أيضًا ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍلأﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺗأﺟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ.

وأشار إلى أن ﻋﻮﺩﺓ “ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ” إﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ “ﺳﻼﻣة” ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ أﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺨﻄﻂ أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ إﻳﻄﺎﻟﻲ لإﺑﻌﺎﺩ ﺷﺒﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﺮ ﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻟﻴﺒﻴﻴﻦ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻬﻢ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺎﺅﻭﺍ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ لأﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ.

وتابع: “ﻟﻮ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ “ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ” ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻒ ﻣﺴﺎﻋﻲ “ﺳﻼﻣﺔ” ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪأﺕ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍلأﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ”.

