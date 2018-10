تابع مراقب التعليم ورئيس وحدة التفتيش التربوي بصبراتة ومدير مكتب المشروعات بالمؤسسات التعليمية انطلاق العام الدراسي 2018 / 2019م في عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي ومدى تنفيذ فقرات برنامج الأسبوع التنشيطي بكافة السنوات الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي وهو البرنامج الذي طرحته وزارة التعليم بهدف تمهيد التلاميذ للدراسة وتقديم الإرشاد والدعم النفسي.

وشملت المتابعة التقارير الواردة عن مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها بشأن النظافة العامة وعمل المقاصف المدرسية.

وكذلك مدى تطبيق معدلات الأداء وتغطية العجوزات في بعض التخصصات والتأكد من تسلم المعلمين للجداول الدراسية.

كما شملت متابعة صيانة المرافق الصحية المنجز منها والمتعثرة في بعض من المدارس ومنها صيانة دورات المياه عن طريق المجلس البلدي وشركة ليبيانا والاتفاق مع مكتب المشروعات بصيانة وتجهيز عدد من الفصول المدرسية من حيث الطلاء والإنارة.

كتب وصور / عبد الناصر التواتي.

The post صبراته.. مراقب التعليم يتابع انطلاق العام الدراسي وتنفيذ برنامج الأسبوع التنشيطي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا