مراقب التعليم بصبراته يتابع برامج انطلاق العام الدراسي

المتوسط:

تابع مراقب التعليم ورئيس وحدة التفتيش التربوي بصبراتة ومدير مكتب المشروعات بالمؤسسات التعليمية انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

ووقف على مدى تنفيذ فقرات برنامج الأسبوع التنشيطي بكافة السنوات الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي وهو البرنامج الذي طرحته وزارة التعليم بهدف تمهيد التلاميذ للدراسة وتقديم الإرشاد والدعم النفسي.

وشملت المتابعة التقارير الواردة عن مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية خلال الزيارات الميدانية التي نفذتها بشأن النظافة العامة وعمل المقاصف المدرسية.

كما شملت متابعة صيانة المرافق الصحية المنجز منها والمتعثرة في بعض من المدارس ومنها صيانة دورات المياه عن طريق المجلس البلدي وشركة ليبيانا والاتفاق مع مكتب المشروعات بصيانة وتجهيز عدد من الفصول المدرسية من حيث الطلاء والإنارة.

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