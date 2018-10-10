مصرع طفل في توكرة إثر انفجار قنبله – توكره

خاص – 218

توفي طفل لم يتجاوز العاشرة من العمر في بلدة توكرة يوم الثلاثاء جراء انفجار قنبلة نوع “رمانة يدوية” كان قد تركها أحد أقاربه -الذي يعمل في جهة أمنية- في السيارة، ليجدها الطفل وتنفجر بين يديه.

وصرح مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، خليل البرغثي لقناة 218 بإن على تمام الساعة 11:30 من صباح الثلاثاء ورد بلاغ وإخطار إلى الغرفة الأمنية بالمديرية يفيد بسماع دوي انفجار في أحد الأحياء بالمدينة,توجه على إثره رجال الأمن إلى مكان الحادث وعند وصولهم وجدوا الطفل “وليد محمد الزايط” قد فارق الحياة وقد تشوه جسده نتيجة انفجار الرمانة اليدوية.

قامت عناصر الأمن التابعه لمديرية أمن توكره من فورها بنقل جثة الطفل بسيارة الإسعاف الخاصة بالبحث الجنائي توكرة إلى المستشفى القروي ، ومن ثم إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المرج ، فتم عرضها على الطبيب الشرعي ومن ثم إحالة تقرير الطبيب إلى النيابة، التي بدورها صرحت بدفن الطفل .

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