“العامة للصرف” تعلن سحب مياه الأمطار من شوارع سرت

أعلن مكتب خدمات سرت التابع إلى الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، سحب مياه الأمطار من شوارع المدينة إثر حملة واسعة شنتها الشركة على مدار الأيام الماضية.

وأوضح المكتب، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن مجهودات العناصر كبيرة وهذا واجبهم ووظيفتهم ولكن الإمكانيات في غاية السوء.

وأكد المكتب، أنه لايطلب إلا زيادة المعدات وتطوير وسائل هكذا حملات ليتسنى للمكتب تأدية أعماله المحيلة إلى تسهيل حركة المرور على المواطنين.

