أمن توكرة يعلن مصرع طفل إثر انفجار قنبلة

لقى طفل لم يتجاوز العاشرة من العمر مصرعه، إثر انفجار قنبلة نوع “رمانة يدوية” كان قد تركها أحد أقاربه -الذي يعمل في جهة أمنية- في السيارة، ليجدها الطفل وتنفجر بين يديه في بلدة توكرة.

ومن جهته، أكد مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، خليل البرغثي، أنه في تمام الساعة 11:30 من صباح أمس الثلاثاء ورد بلاغ وإخطار إلى الغرفة الأمنية بالمديرية يفيد بسماع دوي انفجار في أحد الأحياء بالمدينة.

وتابع “البرغثي”، في تصريحات متلفزة، أنه توجه على إثره رجال الأمن إلى مكان الحادث وعند وصولهم وجدوا الطفل “وليد محمد الزايط” قد فارق الحياة وقد تشوه جسده نتيجة انفجار الرمانة اليدوية.

وأكد أنه قامت عناصر الأمن التابعه لمديرية أمن توكره من فورها بنقل جثة الطفل بسيارة الإسعاف الخاصة بالبحث الجنائي توكرة إلى المستشفى القروي ، ومن ثم إلى ثلاجة الموتى بمستشفى المرج ، فتم عرضها على الطبيب الشرعي ومن ثم إحالة تقرير الطبيب إلى النيابة، التي بدورها صرحت بدفن الطفل .

