شوبار: إيطاليا تسعى للاستيلاء على الغاز الليبي

قال المهتم بالشأن العام محمد شوبار، أن إيطاليا تسعى لتكوين نفوذ داخل الحكومة الليبية والهدف أن يكون لها الحظ الأوفر في العقود خاصة تلك المتعلقة بالغاز والمتعلقة باستيراد السلع الأساسية للدولة الليبية.

وأوضح “شوبار، في تصريحات متلفزة، أمس الثلاثاء، أن مؤتمر باليرمو المخصص للأزمة ليس الأول ولن يكون الأخير، مضيفًا أنه يأتي بعد إخفاق للمجموعة الدولية حول تطبيق الاتفاق السياسي وتفشي الإرهاب وظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأضاف أن تدخلات خارجية لعدة دول تسببت في زيادة الأزمة الليبية خاصة تلك التي تدعم الجماعات المسلحة، إضافة إلى الجمود السياسي الحاصل في الحالة الليبية والانقسام بين الأطراف وهو ما دعا إلى إقامة مثل هكذا مؤتمرات .

