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معيقيل لـ 218:عملية التصعيد ستزيد حدة في الجنوب

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد عملية إغلاق حقل الشرارة النفطي التي قام بها حراك شباب الجنوب قال المتحدث باسم الحراك محمد معيقيل في حديث لبرنامج live إنهم لا يزالون مستمرون في وقفاتهم الاحتجاجية المنددة بتهميش حكومة الوفاق لمطالب أهالي الجنوب.

وأكد معيقيل أن الأزمة زادت من معاناة سكان المناطق نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر وغياب السيولة ونقص المحروقات وغلاء الأسعار وانهيار القطاع الصحي ومشاكل الصرف الصحي وغيرها من الأزمات الأخرى .

وأوضح معيقيل أنهم أعطوا مهلة حتى يوم 25 من شهر أكتوبر لحكومة الوفاق في أن تستجيب لمطالبهم وفي حال لم تستجب لهم بعد هذا التاريخ فإن عملية التصعيد ستزداد حدة ولم يوضح ماهية هذا التصعيد وكيف ستكون ردة فعلهم في حال بقي الحال على ماهو عليه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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