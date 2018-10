مبعوث الجامعة العربية: ليبيا تعد امتدادا استراتيجيا واقتصاديا لإيطاليا

المتوسط:

أكد مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، أن إيطاليا لديها دور كبير تجاه منطقة جنوب المتوسط لارتباط علاقاتها بها منذ آلاف السنين، موضحًا أن ليبيا تعد امتدادا استراتيجيا واقتصاديا وجغرافيا لإيطاليا وكل ما يحدث في البلاد له تأثيرات مباشرة على ليبيا كالهجرة غير القانونية.

وأوضح “الجمالي”، في تصريحات متلفزة، أمس الثلاثاء، أن كل اللقاءات التي تعقد بشأن ليبيا تعد إيجابية كونها تعطي فرصة لليبيين الذين لم يستطيعوا اللقاء داخل ليبيا، معربًا عن أمله في أن تلتقي كل الأطراف الليبية داخل بلدها لأن الحل في النهاية لن يكون إلا بيدهم.

وأوضح أن إيطاليا تُخفي مصالحها الخاصة تجاه البلاد الغنية بالثروات الطبيعية وهذا لا يمكن لروما أن تفرط فيه، معززا قوله في تصريحات وزيرة الدفاع الإيطالية حول أولوية بلادها في التعامل مع الملف الليبي .

