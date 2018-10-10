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مرزق تقاوم البناء العشوائي

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرع جهاز الحرس البلدي في مدينة مرزق في حملة شاملة لإزالة البناء العشوائي في السوق المحلي .
 
نظم الجهاز الحملة بالتعاون مع وحدات عسكرية في المنطقة وبالتنسيق مع المجلس البلدي مع تعاون الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة .
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة واسعة من أجل أن تكون مدينة مرزق أكثر تنظيماً في إطار بسط الأمن والمحافظة على استقرار المنطقة .
 
وأكد القائمون على الحملة خلال بيان أصدروه أنها ستستمر رغم قلة الإمكانيات لإزالة كل المباني العشوائية على مستوى المنطقة داعيين المواطنين إلى الوقوف بجانب الأجهزة الأمنية والتبليغ عن أية حالات تسبب في زعزعة امن المدينة وتشويه المنظر العام .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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