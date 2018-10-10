مرزق تقاوم البناء العشوائي

نظم الجهاز الحملة بالتعاون مع وحدات عسكرية في المنطقة وبالتنسيق مع المجلس البلدي مع تعاون الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة .

نظم الجهاز الحملة بالتعاون مع وحدات عسكرية في المنطقة وبالتنسيق مع المجلس البلدي مع تعاون الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة .

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة واسعة من أجل أن تكون مدينة مرزق أكثر تنظيماً في إطار بسط الأمن والمحافظة على استقرار المنطقة .

وتأتي هذه الحملة ضمن خطة واسعة من أجل أن تكون مدينة مرزق أكثر تنظيماً في إطار بسط الأمن والمحافظة على استقرار المنطقة .