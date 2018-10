“وزراء المؤقتة” يبحث سبل تحسين الخدمات الإلكترونية للمصارف

المتوسط:

عقد أمين عام مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، الدكتور الطاهر عامر، اجتماعًا أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمصارف والجهات التابعة له، وعن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، والجهات التابعة لها لبحث سبل تحسين أداء الخدمات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وجهة نظر القطاع المصرفي لمتطلبات تحسين المنظومات الإلكترونية المصرفية والرفع من كفاءاتها حتى تتمكن من تقديم خدمة عالية السرعة بالتعاون مع قطاع الاتصالات.

استعرض قطاع الاتصالات سبل تحسين أداء الخدمات الالكترونية المقدمة للمصارف بتقنيات حديثة وطرق اتصالات عالية الجودة، مؤكدًا على ضرورة تكاثف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين إسوة بدول العالم الاخر.

وتم الاتفاق على تكليف فريق عمل من المجتمعين لإعداد نتائج وتوصيات الاجتماع لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيالها والتي على رأسها ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين الأطراف ذات العلاقة مع التوصية بأهمية استمرار اللقاءات بينها مستقبلاً.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة الوفاق الوطني لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرة البناء والتنمية لتسهيل الخدمات التي تقدم للمواطنين ومن ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تكفل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بتنفيذه.

