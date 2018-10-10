تدريب بدون تمكين لشباب الحرس البلدي زليتن

طلاب الحرس البلدي زليتن ،الشباب الجدد،الذين من الممكن والأفضل أن تطعم بهم فرق الجهاز لزيادة فعاليته بطاقة الشباب .. ما زالوا ينتظرون فرصة في الحصول على مكان لهم داخل منظومة الحرس البلدي بعد أن تم تدريبهم كطلاب لثلاثة أشهر متواصلة وقد وعدهم أحد المسؤولين في الجهاز بإكمال إجراءاتهم لكن حتى الآن لم يتحقق شيئ .