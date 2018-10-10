تدريب بدون تمكين لشباب الحرس البلدي زليتن

218|تقرير
تلقوا تدريباتهم بشكل كامل دون أن يتم تنسيبهم ، هذا حال الشباب المنتسبين حديثاً كأفراد في جهاز الحرس البلدي .
طلاب الحرس البلدي زليتن ،الشباب الجدد،الذين من الممكن والأفضل أن تطعم بهم فرق الجهاز لزيادة فعاليته بطاقة الشباب .. ما زالوا ينتظرون فرصة في الحصول على مكان لهم داخل منظومة الحرس البلدي بعد أن تم تدريبهم كطلاب لثلاثة أشهر متواصلة وقد وعدهم أحد المسؤولين في الجهاز بإكمال إجراءاتهم لكن حتى الآن لم يتحقق شيئ .
الطلاب قالوا خلال وقفة احتجاجية لهم أمام جهاز الحرس البلدي زليتن إنه في حال لم تتم الاستجابة فإنهم سيقومون بنفس الوقفة ولكن أمام مقر الجهاز الرئيسي في ضاحية الفرناج بالعاصمة طرابلس في خطوة تصعيدية.
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