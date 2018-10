“حماية سرت” تكشف حقيقة العثور على مقبرة جماعية بإحدى المزارع

المتوسط:

كشف أحد عناصر قوة حماية سرت، عمران البوري، حقيقة العثور على مقبرة جماعية بإحدى المزارع، موضحًا أن هناك مؤشرات تدل على أن الجثث التي عُثر عليها غرب سرت، تعود لعناصر من تنظيم داعش.

وأوضح “البوري”، في تصريحات متلفزة، أمس الثلاثاء، أن المقبرة تحتوي على أكثر من 75 جثة عُثر عليها في إحدى المزارع بمنطقة الظهير غرب المدينة من قبل قوة حماية وتأمين سرت والبحث الجنائي.

وأضاف أحد عناصر قوة حماية سرت، أنه وبعد حفر القبور تبين أن كل قبر يحتوي على جثتين، مُقدرا أنها دُفنت منذ بداية تطهير سرت من تنظيم داعش.

