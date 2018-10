“الهلال الأحمر” يخرج 3 مواطنين من وادي الجحيشيه جرفتهم السيول

المتوسط:

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إخراج ثلاث مواطنين من وادي الجحيشيه جرفتهم السيول والذي يبعد علي مدينة الابيار 50كيلومتر.

وأوضحت الأمانة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن فريق الأسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الليبي فرع الأبيار شارك في إخراج حالتين من المواطنين قدمت لهم الاسعافات الأولية ونقلو إلي المستشفى.

وتابعت: “أما المواطن الثالث تم إخراجه الساعه السادسة صباحاً بعد مرور 12ساعة من البحث علي الجثة”.

