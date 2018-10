عاشر اجتماع لجامعة أجدابيا

عقد مجلس جامعة أجدابيا اجتماعه الدوري العاشر لسنة 2018، لدراسة ومناقشة المستجدات العلمية والعملية لسير عمل الجامعة وكلياتها وأقسامها المختلفة.

تمحور الاجتماع على عدة نقاط منها اعتماد بنود الاجتماع التاسع السابق وعرض قانون الجامعات الجديد الصادر عن مجلس النواب لمناقشته وعرض آراء كلِّ الكلياتِ حولَه وعرض الأعباء الدراسية لأعضاء هيئة التدريس ومكافأة الموظفين.

وأكد المجتمعون على تذليل كل العراقيل لصالح الطلاب باعتبارهم الركيزة الأولى، وعلى التركيز على جودة منظومة التعليم باعتبارها الأساس، لتكون المؤسسات التعليمية بالمستوى المطلوب.

