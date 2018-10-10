عاشر اجتماع لجامعة أجدابيا

عقد مجلس جامعة أجدابيا اجتماعه الدوري العاشر لسنة 2018، لدراسة ومناقشة المستجدات العلمية والعملية لسير عمل الجامعة وكلياتها وأقسامها المختلفة.

عقد مجلس جامعة أجدابيا اجتماعه الدوري العاشر لسنة 2018، لدراسة ومناقشة المستجدات العلمية والعملية لسير عمل الجامعة وكلياتها وأقسامها المختلفة.