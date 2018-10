بلدي زليتن تطلق دورات تدريبية لشباب الحرس المنتسبين

المتوسط:

أطلقت بلدية زليتن، دورات تدريبية للشباب المنتسبين حديثاً كأفراد في جهاز الحرس البلدي لتطعم بهم فرق الجهاز لزيادة فعاليته بطاقة الشباب.

وأكدت البلدية، أن الشباب ينتظرون فرصة في الحصول على مكان لهم داخل منظومة الحرس البلدي بعد أن تم تدريبهم كطلاب لثلاثة أشهر متواصلة.

لطلاب قالوا خلال وقفة احتجاجية لهم أمام جهاز الحرس البلدي زليتن إنه في حال لم تتم الاستجابة فإنهم سيقومون بنفس الوقفة ولكن أمام مقر الجهاز الرئيسي في ضاحية الفرناج بالعاصمة طرابلس في خطوة تصعيدية.

