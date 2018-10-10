قبيلة العبيدات من التميمي ترفض تعيين العيساوي

أصدر مشائخ وأعيان قبيلة العبيدات من منطقة التميمي أمس الثلاثاء بياناً أعربوا فيه عن احتجاجهم على قرار المجلس الرئاسي بتكليف علي العيساوي وزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق .

أصدر مشائخ وأعيان قبيلة العبيدات من منطقة التميمي أمس الثلاثاء بياناً أعربوا فيه عن احتجاجهم على قرار المجلس الرئاسي بتكليف علي العيساوي وزيراً للاقتصاد بحكومة الوفاق .

وأشار الأعيان في بيانهم إلى أن العيساوي من ضمن المتهمين رسمياً باغتيال اللواء ركن عبدالفتاح يونس العبيدي رئيس أركان اللجيش الليبي إبان فترة المجلس الانتقالي عام 2011 ورفيقيه .

وأشار الأعيان في بيانهم إلى أن العيساوي من ضمن المتهمين رسمياً باغتيال اللواء ركن عبدالفتاح يونس العبيدي رئيس أركان اللجيش الليبي إبان فترة المجلس الانتقالي عام 2011 ورفيقيه .

وأكد المحتجون على رفضهم الكامل لتكليف العيساوي واعتبروه إهانه لقبيلة العبيدات ومنافياً للسلم اﻻجتماعي وقالوا بإنهم سيتخذون مواقف تصعيدية قد تصل تصل إلى التهديد السلمي للبلاد -حسب رأيهم- و تؤدي إلى نشوب حرب أهلية

وأكد المحتجون على رفضهم الكامل لتكليف العيساوي واعتبروه إهانه لقبيلة العبيدات ومنافياً للسلم اﻻجتماعي وقالوا بإنهم سيتخذون مواقف تصعيدية قد تصل تصل إلى التهديد السلمي للبلاد -حسب رأيهم- و تؤدي إلى نشوب حرب أهلية