مروج كوكايين في قبضة تحري زاوية الدهماني

ضبطت وحدة التحري والقبض زواية الدهماني -في العاصمة طرابلس- مشبوهاً ينتمي إلى إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء وبحوزته 6 أكياس من مخدر الكوكايين .

وذكرت وحدة التحري التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن عملية القبض على المتهم تمت بعد كمين محكم واتخذت حياله الإجراءات القانونية اللازمة وتمت إحالته لنيابة المخدرات من حيث الاختصاص.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لم تُحدد -في صفحتها على فيس بوك- جنسية المتهم من أية دول القارة الأفريقية وما إذا كان مقيماً في ليبيا أو مهاجراً غير قانوني .

