اجتماع أمني كبير لمضاعفة الأمن في بنغازي

بنغازي-العنوان

عقد مدير أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي اجتماعًا موسعًا في مكتبه بمقر المديرية حضره مدير عام الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف ومعاوني الشؤون الأمنية بالمديرية والشوؤن العامة بالمديرية والشوؤن التفتيش والمتابعة بالمديرية، ورئيس قوة ضبط الشارع العام، ورؤساء المراكز والأقسام والوحدات بالمديرية.

وشدد هويدي، يوم أمس الثلاثاء، على ضرورة مضاعفة الإجراءات الأمنية الناجحة التي تعتمدها المديرية بالمدينة خاصة في الفترة الليلية بانتشار دوريات من قسم شرطة النجدة، على أن يترافق ذلك مع انتشار للقوى الأمنية بالمراكز كل حسب نطاق اختصاصه وتسيير دوريات وتشديد الحماية على المؤسسات، وقمع السرقات وتوقيف مروجي ومتعاطي المخدرات ومنع الاخلال بالأمن والتنسيق بين القوى الأمنية وقوة ضبط الشارع العام في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.

وتناول الاجتماع التنسيق القائم بين مختلف الأجهزة والذي أسفر في الأيام الأخيرة، عن ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار الوطن وأمنه وسلمه الأهلي.

وشدّد المجتمعون على وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة أي ظاهرة سلبية تخل بالأمن بالمدينة، كما تمّ بحث عملية التنسيق بين الجيش وباقي وحدات الأجهزة الأمنية الأخرى في تكريس الأمن الوقائي، الذي من شأنه حفظ الأمن وإحباط أي محاولات للعبث به.

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