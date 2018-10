رؤساء الغرفة التجارية بمصر وليبيا يبحثان التبادل التجاري بين البلدين

بحث رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، أمس الثلاثاء، مع رئيس الغرفة التجارية بنغازي صالح العبيدي، تفعيل الاتفاقية الخاصة بإعفاء المنتجات ذات المنشأ العربي من الجمارك وخصوصا مواد البناء والانشاءات والصناعات ذات العلاقة بعملية إعادة الأعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش الملتقى الأول لرجال الأعمال الليبيين والمصريين بالقاهرة، و الذي حضره عبد الكريم الدينالي رئيس اتحاد المطاحن الليبية لصناعة الدقيق ومستشار عام غرفة التجاريه بنغازي محمد صلاح العمروني وكذلك مدير مصلحة الجمارك الليبية بالمنطقة الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث تسهيل إجراءات حركة التنقل والإقامة والسفر وتتظيم دخول العمالة القيمة ورجال الأعمال وفقا للضوابط والقوانين المنظمة المحلية في البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري ورفع سقف التعاون الاقتصادي ووضع كافة الضمانات لرجال الأعمال المصريين لدخول السوق الليبي وخاصة بعد انتصارات القوات المسلحه العربيه الليبيه علي الإرهاب وتفعيل الغرفة الليبيه المصريه وعودة الأمن والأمان والاستقرار بمدينة بنغازي.

