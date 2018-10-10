تعرف على أبرز القرارات الجديدة لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة

قرنادة-العنوان

أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة جملة من القرارات والإجراءات خلال اجتماعه العادي السابع للعام الحالي بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة يوم الثلاثاء.

ووافق المجلس على إنشاء معهد النفط للتأهيل والتدريب ببلدية إجدابيا ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط.

ووافق كذلك، على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي الهيئة العامة للبيئة.

وقرر المجلس، الموافقة على اعتماد اختصاصات والهيكل التنظيمي لجهاز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.

كما وافق على منح صفة مأمور ضبط قضائي لعدد من موظفي وزارة الاقتصاد والصناعة.

إلى ذلك وافق المجلس على إعادة تبعية قصر المنار ببلدية بنغازي إلى جامعة بنغازي، كما وافق على اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم.

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