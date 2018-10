ليبيا أمام كارثة مائية وشيكة

أنقذوا منظومة النهر الصناعي صرخة بصوت عالي لا يسمع، محاولات جريئة في مسعى لتفادي كارثة تدمير واحدة من أهم المؤسسات الليبية.

مئات الآلاف من المواطنين في طرابلس، ومدن أخرى مهددون بانقطاع المياه عنهم، بعد أن أصبحت مياه النهر مهددة بالتوقف.

تم الاعتداء على نحو 75 بئر بمنظومة النهر الصناعي حتى الآن، ما يعني خسارة كبيرة من المياه يوميا.

البئر الواحد ينتج يوميا ما يقارب 4500 إلى 5000 متر مكعب من المياه، ويسقي نحو 18000 إلى 20000 مواطن على أقل تقدير في اليوم الواحد .

أما عن كمية المياه المفقودة نتيجة هذه الاعتداءات فاقت 330000 متر مكعب يوميا

أي ما يعني أن الكمية تكفي لتغذية ثلثي العاصمة طرابلس.

هذه الأرقام المفزعة التي ترصدها المنظومة تنذر بكارثة غير محسوبة إن بقيت الدولة مكتوفة الأيدي في مواجهة المخربين، لتطالب المنظومة الدولة الليبية وكافة مؤسساتها القيادية والتشريعية والعسكرية والأمنية على وجه السرعة بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة المخربين والمفسدين .

