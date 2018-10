تستضيف ليبيا، بداية العام المقبل، المؤتمر العربي حول الضمان الإجتماعى،حسبما صرح مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي.

وأفاد الشماخ، أمس الثلاثاء،أن استضافة ليبيا داخل المؤتمر تأتي في إطار الدعم العربي لجهود الاستقرار التي تبذلها حكومة الوفاق، من أجل استعادة ليبيا مكانتها عربيا ودوليا.

