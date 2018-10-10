الدباشي: تحرك أممي لتعيين مستشار لسلامة

كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن توجها أمميا يقوده دبلوماسيون بمجلس ﺍلأﻣن والأﻣم المتحدة يطالب بتعيين ﺟﻴﻔرﻱ ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭًا لغسان ﺳﻼﻣﺔ بصفة مسئوﻝ ﻋن اﻟﺤوﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

وأوضح “الدباشي”، في تصريحات صحفية أن “ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ” ﻛﺎﻥ إلى وقت قريب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، والمسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوه مندوب ليبيا السابق في الأمم المُتحدة إلى أنه نجح في توجيه المبعوثين بما يخدم السياسات البريطانية والأميركية في المنطقة والتي قال إنها تقوم على استدامة الفوضى في ليبيا وتأجيل الحلول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية