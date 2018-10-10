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الدباشي: تحرك أممي لتعيين مستشار لسلامة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أن توجها أمميا يقوده دبلوماسيون بمجلس ﺍلأﻣن والأﻣم المتحدة يطالب بتعيين ﺟﻴﻔرﻱ ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭًا لغسان ﺳﻼﻣﺔ بصفة مسئوﻝ ﻋن اﻟﺤوﺍﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

وأوضح “الدباشي”، في تصريحات صحفية أن “ﻓﻠﺘﻤﺎﻥ” ﻛﺎﻥ إلى وقت قريب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، والمسؤول عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوه مندوب ليبيا السابق في الأمم المُتحدة إلى أنه نجح في توجيه المبعوثين بما يخدم السياسات البريطانية والأميركية في المنطقة والتي قال إنها تقوم على استدامة الفوضى في ليبيا وتأجيل الحلول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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