تسلم «فرج بومطاري» مهامه كوزير للمالية، خلفاً لـ أسامة حماد، بعد تكليفه بمهام الوزارة من قبل المجلس الرئاسي، بحضور لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس.

حيث ألقى حماد كلمة أبدى فيها ترحيبه بتسليم مهام الوزارة، تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة، مهنئاً الوزير المكلف باستلامه مهامه، ومتمنياً له التوفيق والسداد في أداء عمله.

في سياق متصل قدم الوزير المكلف درعاً تكريمياً لـ حماد، تقديراً له ولجهوده التي بذلها طيلة فترة عمله على رأس الوزارة .

هذا ويُذكر أن وزير المالية الجديد قد جاء تعيينه بعد قيام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعدة تعديلات وزارة كان بومطاري أحداها.

The post وزير المالية الجديد يستلم مهامه ويبدأ عمله في الوزارة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا