مخازن تعليم سبها تؤكد عدم وصول الكتب المدرسية إلى المدينة

قال مدير مخازن التعليم بسبها محمد المدني، الأربعاء، إن الكتب المدرسية لم تصل إلى مخازن التعليم بالمدينة حتى اللحظة.

وأضاف المدني في تصريح للرائد، أنهم على تواصل مع وزارة التعليم في طرابلس بخصوص توفير الكتب لطلبة الجنوب، إلا أن الوزارة أكدت لهم عدم وصول الكتب كاملة إلى مخازن طرابلس، وفق قوله

وأوضح المدني، أن الآلية الموضوعة لاستلام الكتب عن طريق الرقم الوطني ستتيح فرصة لمعرفة الأعداد الحقيقية للطلبة.

يشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت في وقت سابق إن الأحداث التي شهدتها جنوب طرابلس تسببت في تأخر وصول الكتب المدرسية للمخازن.

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