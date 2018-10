نقل 120 نزيلا من سجن معيتيقة إلى «الجديدة أ»

المتوسط:

أعلن جهاز الشرطة القضائية، أمس الثلاثاء، عن نقل 120 نزيلا من ذوي التهم والأحكام البسيطة من مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي (أ).

وقال الجهاز عبر مكتبه الإعلامي إن قرار النقل يأتي رداً على قرار وزير العدل رقم 699 لعام 2017 الذي ينص على تصنيف مؤسسة الإصلاح والتأهيل معيتيقة كمؤسسة رسمية تختص بإيداع المتهمين بالجنايات الخطيرة.

وأضاف أن عملية نقل النزلاء تمت بحضور رئيس فرع طرابلس العقيد فتحي الكوشلي والعقيد نورالدين سلام مدير مؤسسة الجديدة والعقيد احمد ابوكراع مدير ادارة العلاقات العامة بالجهاز.

