اجتماع لجنة الإشراف على صيانة شبكة الألياف البصرية بـ«الكهرباء»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انعقاد اجتماع اللجنة العليا للإشراف على صيانة شبكة اللألياف البصرية، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر.

وأوضح الحساب الرسمي للشركة عبر فيس بوك، أن الاجتماع جاء برئاسة مدير عام المعلوماتية، المهندس علي عياد، وبحضور كل من مساعد مدير عام التحكم ومدير إدارة الاتصالات والمقاول القائم بأعمال الصيانة (شركة الواحات الشاطئ للمقاولات العامة).

وخلال الاجتماع تم التأكيد على القيام بأولوية الصيانة لبعض من خطوط الشبكة ومسارات الألياف البصرية التي تم الاتفاق على صيانتها خلال اجتماع اللجنة مع المدير التنفيذي للشركة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكم.

