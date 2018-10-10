حكومة الوفاق تبحث مع شركات الاتصالات سبل تحسين الخدمات الالكترونية المقدمة للمصارف

ليبيا – عقد أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الطاهر عامر أمس الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمصارف والجهات التابعة له وعن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية والجهات التابعة لها.

الاجتماع تناول وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي عرض وجهة نظر القطاع المصرفي لمتطلبات تحسين المنظومات الالكترونية المصرفية والرفع من كفاءتها حتى تتمكن من تقديم خدمة عالية السرعة بالتعاون مع قطاع الاتصالات.

فيما استعرض قطاع الاتصالات سبل تحسين أداء الخدمات الإلكترونية المقدمة للمصارف بتقنيات حديثة وطرق اتصالات عالية الجودة.

وأكد عامر على ضرورة تكاتف الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمواطنين أسوة بدول العالم الاخر.

كما تم الاتفاق على تكليف فريق عمل من المجتمعين لإعداد نتائج وتوصيات الاجتماع لاتخاذ الإجراءات العاجلة حيالها والتي على رأسها ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين الأطراف ذات العلاقة مع التوصية بأهمية استمرار اللقاءات بينها مستقبلاً.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمعالجة الصعوبات والعراقيل التي تعترض مسيرة البناء والتنمية لتسهيل الخدمات التي تقدم للمواطنين ومن ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تكفل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي بتنفيذه.

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