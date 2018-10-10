بالصور | بومطاري يستلم من حماد منصبه كوزير لمالية الوفاق

ليبيا – إستلم وزير مالية الوفاق المعين مؤخراً من قبل رئيس الرئاسي فائز السراج فرج بومطاري منصبه كوزير للمالية من الوزير السابق اسامة حماد اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بمدينة طرابلس.

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هذا وقد كلف السراج بومطاري بالوزارة في قراره رقم 1373 لسنة 2018 يوم 7 أكتوبر الجاري مكان الوزير السابق اسامة حماد ، وأرجع السراج هذه الخطوة إلى دواعي المصلحة العامة .

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أجرى بتاريخ 7 أكتوبر الجاري تعديل وزاري شمل 3 وزارت بحكومة الوفاق وتمثلت في حقائب المالية والاقتصاد والداخلية وهيئة الشباب والرياضة ، مرجعاً هذه التغييرات إلى دواعي المصلحة العامة .

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