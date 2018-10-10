الوطنية للنفط و إيني يناقشان حصة الشركة في اتفاقية الاستكشاف مع بريتش بيتروليوم

العنوان-طرابلس

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” مع المدير التنفيذي لشركة إيني ” كلاوديو ديسكالزي” وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التشغيلية القائمة بين الطرفين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني قد قامتا بتوسيع الخطط التشغيلية لعام 2019 وذلك بعد التوقيع على خطاب نوايا مشترك هذا الأسبوع مع شركة بريتش بتروليوم لاستئناف أنشطة الاستكشاف في المناطق المشمولة في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم.

وتم الاتفاق على حصول شركة إيني على حصة مشاركة قدرها 42.5 بالمئة من حصة الطرف الثاني في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، التي تمثل قرابة 22% من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج الخاصة بشركة بريتش بتروليوم في ليبيا .

وستصبح شركة إيني المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، وتقدر حصة المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 77.7 % ، كما تمتلك شركة بريتيش بتروليوم حاليا 85 % من حصة الطرف الثاني في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الانتاج، مع احتفاظ المؤسسة الليبية للاستثمار بـنسبة 15% من حصة الطرف الثاني

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط و شركة ايني تعكفان على مراجعة وثيقة مناقصة لمشروع تطوير المناطق البحرية (آي و إي) في الحقول المغمورة بحوض صبراتة – شمال غرب ليبيا، والذي من المتوقع أن ينتج 760 مليون قدم مكعب من الغاز و 40 ألف برميل من المكثفات.

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