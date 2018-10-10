حرس طرابلس البلدي يقفل ثمانية محلات تبيع لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري

العنوان-طرابلس

الحرس البلدي بطرابلس يضبظ كمية من اللحوم الفاسدة ، بعد أن قام صباح اليوم 10 أكتوبر بالتعاون مع الأمن المركزي فرع طرابلس بجولة تفتشية داخل شارع أبوستة لبيع اللحوم .

وخلال الجولة تم قفل بالشمع الأحمر عدد ثمانية محلات لقصابين وجد لديهم لحوم متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري و أيضاً عدم وجود شهائد صحية.

كما تم مخالفة عدد سبعة أخرين لعدم توفر الإشتراطات الصحية داخلهم وتم ضبط ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المصرية يشتبه بأنهم حاملين لمرض نقص المناعة المكتسبة وتم نقلهم على الفور إلى مختبر التحاليل ، وسوف يتم عرض نتائج التحاليل لاحقاً.

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