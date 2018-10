المتوسط:

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عقد اجتماع اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني الثاني لعام 2018، بقاعة الاجتماعات الرئيسية، بحضور مدراء الإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط والمختصين بشركتي الجوف والوطنية للحفر وصيانة آبار النفط ومعهد النفط الليبي، والمدراء العامون ومدراء الإدارات ومدراء الحقول والميناء والمختصين بالشركة.

وأوضح الحساب الرسمي لشركة الخليج العربي للنفط، أن الاجتماع؛ شارك في كل من؛ أشرف محمد العبار، رئيس لجنة الإدارة المكلف، وفضل الله عيسى احتيته، عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات، وفرج مسعود المشاي، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وعبد المطلب صالح آدم، عضو لجنة الإدارة للهندسة والمشاريع والإتصالات وموقع قنفودة.

وافتتح الاجتماع، أشرف محمد العبار، رئيس لجنة الإدارة المكلف بكلمة رحب فيها بالحاضرين وتمنى أن يكون هذا الاجتماع إيجابيا للإسهام في تنفيذ مستهدفات الشركة من مشاريع وأعمال تصب في مصلحة زيادة الإنتاج وتطوير الأداء وتحقيق طموحات وأهداف الشركة.

وتولى بعد ذلك فضل الله عيسى احتيته، عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والمعلومات تسيير الاجتماع حسب جدول الأعمال المعد.

The post «الخليج العربي للنفط» يعلن عن انعقاد الاجتماع الفني الثاني لعام 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية