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بلدية غريان تبحث آليات توفير السيولة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت بلدية غريان إلى التركيز على توزيع السيولة النقدية على المواطنين في ظل ما يعانون من مصاعب للحصول عليها.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره وكيل البلدية ومخاتير المحلات ومدراء فروع المصارف التجارية وممثلين عن الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد ولجنة الرقابة حيث.

وبحث الحاضرون خلال الاجتماع سبل مراقبة آلية التوزيع والكشف عن كمية السيولة المقدرة في صفحات التواصل الإجتماعي.

وتناول الاجتماع أيضا آلية توزيع السيولة المالية على المواطنين وخرج بعدة نقاط لخدمتهم أبرزها توزيع كمية السيولة المحددة بكل شفافية وعدالة وحسب نسبة عدد سكان المدينة.

ويعد هذا الاجتماع خطوة هامة تدل على وجود من يفكر بهموم المواطن ويحرص على نيله لحقوقه الطبيعية وأهمها السيولة النقدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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