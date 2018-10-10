موظفو الخطوط  الإفريقية في طرابلس ينظمون وقفة إحتجاجية بميدان الجزائر

العنوان-طرابلس نظم موظفو الخطوط الجوية الإفريقية في طرابلس وقفة إحتجاجية بميدان الجزائر . ورفع الموظفون لافتات تندد بما تعانيه الشركة من مخنتقات صعبة أبرزها عرقلة التحويلات المالية. يشار إلى أن تركيا كانت قد جمدت رحلات الإفريقية إلى إسطنبول الأيام الماضية بسبب تراكم الديون عليها لدى أنقرة .
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صحيفة العنوان الليبية
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