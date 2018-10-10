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الحرس البلدي يقفل قصابات ويخالف عامليها لعدم توفر الشروط الصحية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

 

أعلن مركز الحرس البلدي طرابلس إقفال 8 قصابات، ومخالفة 7 أخريات بشارع أبوستة لبيع اللحوم بالتعاون مع الأمن المركزي فرع طرابلس.

وأوضح الحرس البلدي على صفحته الرسمية أن سبب إقفال القصابات؛ ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري؛ ولعدم وجود شهادات صحية للعاملين فيها، في حين كان سبب مخالفة القصابين السبعة؛ هو عدم توفر شروط الصحية داخلها.

وأفاد الحرس البلدي أنه خلال عمليات التفتيش ضبط 3 عاملين يحملون الجنسية المصرية يشتبه بأنهم حاملون لمرض نقص المناعة المكتسبة، ونقلوا على الفور إلى مختبر التحاليل.

يشار إلى أن الحرس البلدي يقوم بعمليات تفتيشية على المخابز واللحوم والمحال التجارية؛ بغية التأكد من استيفاء الشروط القانونية والصحية.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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