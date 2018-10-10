استدعاء رونالدو للتحقيق بتهمة الاغتصاب

العنوان-نيويورك

في تطور خطير لأحداث قضية الاغتصاب المتهم فيها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أعلنت الشرطة الأمريكية لأول مرة استدعاء لاعب يوفنتوس الحالي لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.

ومن المفترض أن يتم استجواب رونالدو من جانب شرطة لاس فيجاس، لكن من غير المعروف حتى الآن الموعد الذي سيخضع فيه للتحقيق.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية اغتصاب “الدون” لكاثرين مايورجا في غرفة في فندق عام 2009، الأمر الذي ينفيه رونالدو تمامًا.

لكن مجلة “دير شبيجل” الألمانية، نشرت في وقت سابق صورة من تقرير الشرطة الذي حُرر بعد ساعات فقط من الحادث المزعوم.

ويقول التقرير، إن صاحبته كانت تبكي، ورفضت التصريح باسم من تدعي أنه اعتدى عليها جنسيًا، مكتفيًا بأنه “شخصية عامة” و”رياضي”.

والاثنين الماضي، نشرت المجلة الألمانية، دليلًا على حدوث الاغتصاب وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان-رونالدو والضحية المزعومة- عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدًا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورجا، 34 عامًا اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة.

والآن تقول الفتاة الأمريكية: إنها وافقت على التوقيع على التسوية لأنها كانت خائفة من الانتقام، مما دفعها إلى توكيل محامين لإقامة دعوى قضائية ضد رونالدو حاليًا.

المصدر(وكالات)

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