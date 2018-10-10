اجتماع اللجنة العليا للإشراف على صيانة شبكة الالياف البصرية

أكدت اللجنة العليا للإشراف على صيانة شبكة الالياف البصرية، اليوم الأربعاء، على أن صيانة مسارات الالياف البصرية، التي تم الاتفاق على صيانتها سابقا يعد أولية لديها.

وبحسب صفحة الشركة العامة للكهرباء عبر فيسبوك، جاء ذلك في اجتماع للجنة العليا للإشراف على صيانة شبكة الالياف البصرية برئاسة مدير عام المعلوماتية علي عياد وبحضور كل من مساعد مدير عام التحكم ومدير إدارة الاتصالات ومدير إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق بالمنطقة الغربية ومقرر اللجنة العليا والمقاول القائم بأعمال الصيانة ( شركة واحات الشاطئ للمقاولات العامة ).

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